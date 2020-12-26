Санкт-Петербург, , 20:36 — REGNUM Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест жене рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — Марине Кохал, сообщили 26 декабря в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

«(Суд) вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал сроком по 28.02.2021», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, фрагменты тела 31-летнего Юшко были обнаружены 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге. В убийстве обвиняется его супруга 36-летняя Марина Кохал. По данным следствия, после убийства она расчленила тело и постаралась уничтожить улики, заявив, что муж якобы умер от передозировки наркотиков.

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