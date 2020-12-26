Махачкала, , 20:05 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Дагестане четверых членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Видео задержания опубликовано на YouTube-канале RT.

Отмечается, что боевики планировали взрыв около одного из административных зданий правоохранительных органов и нападение на полицейских.

В оборудованном террористами тайнике и на месте их конспиративного проживания были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, а также большое количество боеприпасов и взрывное устройство. Также в мобильных телефонах террористов обнаружена переписка с координаторами террористической деятельности за рубежом.

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