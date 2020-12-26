Пермь, , 19:08 — REGNUM В Орджоникидзевском районе Перми возбудили уголовное дело против педагога, которая избила младшеклассницу. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В частности, во время урока женщина схватила девочку за волосы, затем вывела её в туалет и там нанесла ей по лицу несколько ударов.

В ходе прокурорской проверки эти сведения подтвердились. Против педагога завели дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Учительница уже уволена из школы.