Киев, , 18:36 — REGNUM На Украине попала в ДТП автоцистерна с газом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Авария произошла в субботу, 26 декабря, на ул. Чудновской в Житомире. По последним данным, в результе происшествия никто не пострадал.

«Водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок, — говорится в сообщении. — … Цистерна повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 кубометров)».

Как передавало ИА REGNUM, 18 декабря во Львовской области Украины столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль марки Volkswagen.

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