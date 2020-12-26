Берлин, , 18:11 — REGNUM Произошедшая утром 26 декабря стрельба в столице Германии Берлине связана с организованной преступностью, сообщили в городской генпрокуратуре.

«Из-за стрельбы в среде организованной преступности мы расследуем совместно с отделом убийств полиции Берлина дело о покушении на убийство в отношении нескольких подозреваемых», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, во время стрельбы на территории столицы Германии пострадали четыре человека. Инцидент произошел в районе Кройцберг, пострадавших обнаружили недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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