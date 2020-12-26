Москва, , 16:39 — REGNUM Украденное с «самолёта Судного дня» Ил-80 в Таганроге в начале декабря оборудование не было связано с непосредственным функциональным предназначением воздушного судна. Об этом 26 декабря сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

В корпорации уточнили, что самолёт прибыл в Таганрог для проведения плановых работ, вся специальная аппаратура была демонтирована с воздушного судна сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях.

«В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета», — сообщили ТАСС в ОАК.

По данному факту сейчас ведётся следствие, организована комплексная проверка всех деталей и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Ростовской области возбудили уголовное дело по факту кражи оборудования из грузового люка Ил-80. Ущерб оценивается в 1 млн рублей. Самолет находился в аэропорту «Южный» в Таганроге.

Ил-80 — это воздушный командный пункт. Он предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны в период военного конфликта. Получил название «самолета Судного дня», так как позволят продолжать управление вооруженными силами в период полномасштабной ядерной войны.

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