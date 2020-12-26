Ташкент, , 15:52 — REGNUM В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает сегодня, 26 декабря, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 18 километрах к югу от города Фергана, в котором проживают 164 тысячи человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине двух километров.

Землетрясение зафиксировано в 15:28 по ташкентскому времени (13:28 по московскому времени). Сила подземных толчков в Фергане составляла почти 6 баллов, в Андижане и Намангане — 4 балла, в Ташкенте — около двух баллов.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали.