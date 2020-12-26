Полтава, Украина, , 15:23 — REGNUM В населенному пункте Копылы Полтавской области на территории структурного подразделения «Укрзализныци» (украинская компания, осуществляющая железнодорожные перевозки — ИА REGNUM) после ликвидации спасателями пожара в вагоне обнаружили тела двух погибших, сообщили 26 декабря в пресс-службе ГСЧС Украины в Полтавской области.

Сообщение о возгорании поступило 25 декабря в 20:56 (21:56 мск). Сам пожар возник по улице Горького на территории производственного структурного подразделения «Центр механизации путевых работ» филиала «Центра по ремонту и эксплуатации путевых машин» акционерного общества «Укрзализныця».

В 22:58 прибывшим на место происшествия спасателям удалось локализовать возгорание, а в 00:27 — ликвидировать. В связи с сильным задымлением спасателям пришлось работать в аппаратах, защищающих органы дыхания.

«Во время ликвидации пожара были обнаружены тела без признаков жизни двух граждан, которые направлены в Полтавское областное БСМЭ (Бюро судебно-медицинской экспертизы — ИА REGNUM), — сообщили в ГСЧС.

Огнем были уничтожены внутреннее оборудование, облицовка стен и потолки вагона. Причина пожара устанавливается.

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