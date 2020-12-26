Новая Каховка, , 14:13 — REGNUM В городе Новая Каховка Херсонской области Украины в результате драки с гражданскими лицами от полученных травм скончался военнослужащий вооруженных сил Украины, сообщили 25 декабря в пресс-службе оперативного командования «Юг».

Инцидент был зафиксирован в 04:30 (05:30 мск) 25 декабря недалеко от одного из кафе, расположенного в городе.

«Между военнослужащим и гражданскими лицами возникла ссора, которая переросла в драку, в результате которой военнослужащему были причинены телесные повреждения от которых он скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По данному инциденту следователи правоохранительных органов ведут следственные действия, а командир военной части проводит служебное расследование, уточнили в ведомстве.

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Напомним, 7 ноября на территории оккупированной Украиной части Луганской Народной Республики скончался военнослужащий украинской армии. По предварительной информации причиной смерти военного был суицид.