Ростов-на-Дону, , 12:29 — REGNUM В Ростовской области под следствие попал бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Майер. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По информации портала 1rnd.ru, который ссылается на собственные источники в правоохранительных органах, задержание экс-чиновника последовало после выявленных полицией нарушений при благоустройстве парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону и поставке бракованных водонапорных башен в районы Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что Андрей Майер был освобождён от занимаемой должности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в марте 2020 года. Этому предшествовала жёсткая критика со стороны донского губернатора Василия Голубева, которая касалась недостаточного освоения средств, выделенных из федеральной казны на реализацию нацпроектов.