Воронеж, , 11:51 — REGNUM Работу незаконного игорного заведения пресечена правоохранительными органами в Воронеже, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 26 декабря руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на противодействие незаконному игорному бизнесу, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из регионального УФСБ пресечена деятельность игорного заведения на территории Центрального района города Воронежа», — сообщила Куликова.

Незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования проводились в течение нескольких месяцев в помещении на улице театральной — в самом центре города. Организаторами незаконного бизнеса стали 33-летний мужчина и 30-летняя женщина.

Правоохранители изъяли игровое оборудование: два покерных стола, две игровые «рулетки», игральные карты, игровые фишки, жесткие диски, мобильные телефоны, ноутбук, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные организация и проведение азартных игр». Организаторам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.