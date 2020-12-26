Воронеж, , 11:45 — REGNUM Ленинский районный суд Воронежа отправил под стражу депутата Воронежской городской думы Сергея Кудрявцева (входит во фракцию «Единой России»), решение принято 25 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

«По результатам рассмотрения ходатайства суд, с учетом всех обстоятельств, принял решение об избрании подозреваемому Кудрявцеву С.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток по 22.01.2021 года включительно», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Сергея Кудрявцева стало известно 24 декабря. По версии следствия, депутат, который являлся одним из учредителей ООО «Альянс ВК» с большей долей уставного капитала, в апреле 2017 года предоставил в департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области документы и заявление о предоставлении в собственность за плату земельного участка площадью 5 613 кв. м (под ДК Кирова на Ленинском проспекте), «умолчав о факте наличия на данном земельном участке собственности Российской Федерации, что послужило основанием для заключения договора купли-продажи и дальнейшей регистрации права собственности ООО «Альянс ВК» на земельный участок». Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 31,3 млн рублей.