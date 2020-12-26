Рязань, , 11:26 — REGNUM Мальчика из Волгограда, получившего самые тяжёлые травмы при ДТП с автобусом на 247 километре федеральной трассы Р22, перевезут на лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москву. Об этом ИА REGNUM рассказали в правительстве Рязанской области.

Шесть взрослых пострадавших находятся в областной клинической больнице, их жизни ничего не угрожает. Четверо детей направлены в областную детскую клиническую больницу им. Дмитриевой — среди них один с лёгкими травмами, двое средней степени тяжести, один тяжёлый. Ещё один маленький пациент, 10-летний мальчик с сочетанной травмой скелета и ампутацией трёх конечностей на разных уровнях, находился в крайне тяжёлом состоянии. В Рязань пригласили для консультации специалистов НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, после консилиума принято решение перевезти ребёнка для дальнейшего лечения в Москву.

«Врачи центра медицины катастроф и врачи-реаниматологи Областной детской клинической больницы проявили высочайший профессионализм. При перевозке ребёнка с места ДТП и транспортировке в ОДКБ удалось стабилизировать его состояние в ситуации, когда это казалось практически невозможным», — отметил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Губернатор Николай Любимов по телефону пообщался с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Стороны определили порядок оказания медицинской помощи, в том числе привлечения ресурсов федеральных лечебных учреждений.

Как сообщало, автобус «Москва — Волгоград» перевернулся ночью 25 декабря на 247 километре федеральной трассы Р22. На месте погибли четыре человека, в том числе водитель, 11 госпитализированы.