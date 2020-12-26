Донецк, , 10:01 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины за минувшие сутки трижды нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике. Территория республики в частности была обстреляна из миномета калибра 120 мм, уточнили 26 декабря в пресс-службе представительства республики в СЦКК.

В зоне обстрелов украинских силовиков оказались населенные пункты: Новая Таврия, Коминтерново, Ленинское.

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За сутки в направлении населенных пунктов ДНР украинские силовики в общей сложности выпустили восемь мин из миномета калибра 120 мм и тринадцать гранат из гранатомета РПГ/СПГ.

По территории республики был выпущен 21 боевой припас. Жертв и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

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Как сообщало ИА REGNUM, за год в Донецкой Народной Республике было зафиксировано 2111 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков ВСУ.

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