Днепропетровск, Украина, , 08:50 — REGNUM В городе Днепропетровске водитель микроавтобуса, перевозившего пассажиров по маршруту № 136, скончался за рулем транспортного средства. Об этом 25 декабря сообщает издание «Днепр оперативный».

По информации источника мужчине стало плохо во время движения транспортного средства и он остановил микроавтобус. Инцидент произошел в районе Донецкого шоссе, на улице Березинской.

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Водителю вызвали «скорую помощь», однако из-за плотного движения на данном участке автодороги медицинские работники не смогли попасть на место вызова для того, чтоб оказать мужчине медицинскую помощь. Врачам «скорой помощи» также пришлось вызвать сотрудников полиции для того, чтоб те перекрыли движение транспорта.

Когда медикам до прибытия патрульной полиции все же удалось попасть в салон микроавтобуса, мужчина был уже мертв. Медицинские работники констатировали смерть водителя, тело которого обнаружили на водительском сидении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что погибший являлся местным жителем и ему было пятьдесят лет.

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