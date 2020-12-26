Новосибирск, , 07:12 — REGNUM Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем DAF в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Сообщается, что ДТП произошло на 108-м километре трассы Р-256. Пассажирский автобус ПАЗ ехал из селя Ярки в село Майское, однако в ходе движения столкнулся с грузовиком, следовавшим из Новосибирска в Барнаул. В результате аварии погиб водитель автобусе. Шестеро пассажиров и водитель грузовика получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря два автомобиля столкнулись на федеральной трассе «Вятка» в Кировской области. В результате ДТП шесть человек получили различные травмы. Отмечалось, что среди пострадавших было трое детей.

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