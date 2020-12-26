Южно-Сахалинск, , 06:36 — REGNUM Пожар произошел в одноэтажном жилом доме в поселке Тымовском Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 26 декабря в частном доме № 13Б по улице Лесной. Спасатели прибыли на место происшествия спустя шесть минут после поступления вызова. К этому времени огнем уже была охвачена пристройка площадью 9 квадратных метров.

Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших не было. В тушении возгорания принимали участие пять человек личного состава и одна единица спецтехники. Причины пожара пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря произошел пожар в жилом доме в Тобольске Тюменской области. В результате пожара погибли четыре человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.