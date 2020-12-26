Банги, , 07:37 — REGNUM В результате нападения повстанцев в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) погибли три миротворца ООН и ещё двое пострадали. Об этом 25 декабря сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь глубоко осуждает сегодняшнюю атаку неидентифицированных вооружённых повстанцев на военные силы ЦАР и миссию ООН в стране, произошедшую в городе Декоа, провинция Кемо, и городе Бакума, провинция Мбому. В Декоа три миротворца из Бурунди были убиты и ещё два получили ранения», — заявил Дюжаррик.

По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал власти ЦАР провести по факту этого военного преступления расследование и привлечь виновных к ответственности.

Обострение в ЦАР произошло на фоне запланированных на 27 декабря выборов президента и парламента. Один из претендентов на президентский пост, не зарегистрированный как кандидат экс-президент Франсуа Бозизе, задействовал в политической борьбе военную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, решение прекратить огонь в одностороннем порядке на 72 часа приняли повстанцы из «Коалиция патриотов за перемены» в Центральноафриканской Республике (ЦАР), которые ведут вооружённое противостояние с правительственной армией.

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