Каир, , 05:11 — REGNUM На средиземноморском побережье Египта, вблизи города Эс-Салюм, 25 декабря были обнаружены тела шестерых погибших мужчин, предположительно пытавшихся перебраться в Италию. Об этом сообщает издание Al Shorouq.

По версии властей провинции Матрух, граждане Египта в возрасте от 19 до 35 лет направлялись в Европу на перевозившей нелегальных мигрантов рыболовецкой шхуне, которая затонула по неизвестным причинам.

Ранее сообщалось, что 17 декабря неподалёку от Эс-Салюма затонуло судно с нелегальными мигрантами, пытавшимися перебраться на европейское побережье, предположительно в Италию. Сколько всего человек было на затонувшем судне, установить не удалось. Спасатели подняли из воды тела семерых погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, рыболовецкое судно у берегов Японии перестало выходить на связь.

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