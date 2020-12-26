Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 05:12 — REGNUM В результате пожара на российском рыболовецком траулере «Свеаборг», начавшемся 24 декабря во время стоянки в порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария (Испания), погибли три моряка и четверо пострадали. Об этом вечером 25 декабря сообщает газета El Pais.

По данным издания, пожар возник в одном из отсеков судна, помещённого в большой портовый док, во время проведения ремонтных работ. Для его тушения пожарная служба порта задействовала девять машин с расчётами. В отсеках были обнаружены тела трёх членов экипажа, которые к настоящему времени ещё не были извлечены из судна. Четверо моряков, отравившиеся продуктами горения, были госпитализированы.

В настоящее время огонь на судне уже ликвидирован. Устанавливаются личности и гражданство погибших моряков, а также причины и обстоятельства возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, два иностранных грузовых судна под флагами Турции и Вануату столкнулись при швартовке на причале в порту города Туапсе в Краснодарском крае.

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