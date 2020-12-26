Нэшвилл, , 04:00 — REGNUM Взрыв бомбы является предварительной версией инцидента в центре города Нэшвилл в американском штате Теннесси, заявил мэр этого населенного пункта Джон Купер в ходе пресс-конференции.

Градоначальник считает, что преступники хотели «посеять страх и ужас» среди горожан. Купер выразил надежду, что все виновные будут найдены и наказаны. Мэр сообщил, что он вводит комендантский час в районе, в котором произошел инцидент.

Купер также рассказал, что состояние троих пострадавших при взрыве стабильно. По словам мэра, различные повреждения получили более 40 предприятий, расположенных в окрестностях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава полиции Нэшвилла Джон Дрейк заявил, что точная причина взрыва автомобиля в центре города станет понятна только после проведения экспертизы.

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