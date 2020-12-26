Нэшвилл, , 03:20 — REGNUM Версия взрыва газа в автомобиле в центре американского города Нэшвилл исключается, заявил глава городской полиции Джон Дрейк в ходе пресс-конференции.

По его словам, изначально правоохранительные органы считали, что в машине мог взорваться пропан. Он подтвердил, что рядом с местом происшествия нашли человеческие останки. Глава полиции также отметил, что выяснить причину взрыва можно будет только после экспертизы.

Дрейк добавил, что перед инцидентом полицейские услышали объявление из автомобиля о том, что он скоро взорвется.

Как сообщало ИА REGNUM, при взрыве автомобиля в Нэшвилле пострадали три человека. Президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте.

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