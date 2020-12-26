Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Информацию о взрыве в центре американского города Нэшвилл в штате Теннесси донесли до президента США Дональда Трампа, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир в ходе брифинга.

По его словам, главу государству продолжат информировать о происходящем в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Нэшвилла объявила, что взрыв автомобиля в центре города был заранее подготовлен.

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