Порт-Вила, , 01:51 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 на территории Вануату, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 155 километрах к западо-юго-западу от Порт-Вилья. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 23,39 километров. Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря во французском Страсбурге зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5. По предварительной версии, эпицентр находился на месте строительства геотермальной станции.