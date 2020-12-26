Нэшвилл, , 01:48 — REGNUM Человеческие останки обнаружили сотрудники правоохранительных органов вблизи от места взрыва автомобиля в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.

Ранее представители городской полиции не исключили, что во взорвавшемся транспортном средстве мог быть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря из аэропорта Нэшвилла были временно прекращены все вылеты из-за последствий взрыва в центре города.

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