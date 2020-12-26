Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Все авиарейсы из международного аэропорта города Нэшвилл в американском штате Теннесси приостановлены после взрыва в центре этого населенного пункта, сообщается на странице авиагавани в Twitter.

Причиной такого шага названы перебои в работе телекоммуникационных служб из-за повреждений здания, в котором расположен офис сотового оператора AT&T.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в результате взрыва автомобиля в центре Нэшвилла пострадали по меньшей мере трое человек. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.

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