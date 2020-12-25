Пучеж, Ивановская область, , 23:43 — REGNUM Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, возбуждено после массового отравления в детском саду №6 в городе Пучеж (Ивановская область), сообщили 25 декабря в пресс-службе регионального управления СКР.

«24 декабря 2020 года за медицинской помощью обратились 43 воспитанника МДОУ Детский сад №6 «Колокольчик» города Пучежа, из них 16 детей дошкольного возраста были госпитализированы в ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» с признаками отравления», — говорится в сообщении.

В рамках расследования дела в детсаду для экспертизы взяты пробы продуктов питания, которыми, предположительно, отравились дети.