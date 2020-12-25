Оттава, , 23:38 — REGNUM Сильный взрыв произошел в канадском городе Гамильтон провинции Онтарио, сообщает 25 декабря телеканал CBC.

По утверждению телеканал, взрыв прогремел рядом со сталелитейным заводом.

Взрыв произошел в одном из зданий, принадлежащих металлургическому предприятию. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Причины взрыва и его последствия выясняются. Местные власти заверяют, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Теннесси раскрыл подробности взрыва в Нэшвилле