Шоле, , 23:20 — REGNUM Во Франции начался суд над мужчиной, подозреваемым в убийстве двух человек в коммуне Шоле департамента Мен и Луара. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает Le Figaro.

Прокурор Эрик Буйяр заявил, что подозреваемый объяснил свой поступок тем, что «Бог приказал ему напасть на них». Жертвами преступления стали 82-летний мужчина и его 81-летняя жена, скончавшийся на месте. Как уточняют следователи, последние не имели никакой связи с подозреваемым.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в прокуратуре французского города Клемон-Ферран сообщили, что мужчина, который убил трех жандармов, пытавшихся арестовать его во французской коммуне Сен-Жюст,«намеревался устроить настоящую бойню».

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