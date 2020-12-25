Баку, 25 декабря 2020, 23:02 — REGNUM Здание Азербайджанского государственного телевидения частично обрушилось придавив технического сотрудника, сообщает 25 декабря пресс-служба АЗТВ.
Заблокированный под завалами, образовавшимися в результате обрушения крыши, человек погиб.
«Технический сотрудник телевидения погиб в результате обрушения кровли в одной из комнат трехэтажного здания», — указано в сообщении пресс-службы.
Причины обрушения пока неизвестны.
Читайте ранее в этом сюжете: В Балтиморе прогремел взрыв, есть пострадавшие