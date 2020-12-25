Баку, , 23:02 — REGNUM Здание Азербайджанского государственного телевидения частично обрушилось придавив технического сотрудника, сообщает 25 декабря пресс-служба АЗТВ.

Заблокированный под завалами, образовавшимися в результате обрушения крыши, человек погиб.

«Технический сотрудник телевидения погиб в результате обрушения кровли в одной из комнат трехэтажного здания», — указано в сообщении пресс-службы.

Причины обрушения пока неизвестны.

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