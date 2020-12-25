Псков, , 22:38 — REGNUM Во время учений на территории Псковской области военнослужащий случайно произвел пушечный выстрел по зданию торгового центра, сообщает 25 декабря телеканал РЕН ТВ.

По утверждению телеканала, военный в звании ефрейтора решил самовольно залезть в боевую машину десанта БМД-4. В результате он по неосторожности произвел выстрел из пушки.

Снаряд, попавший в крышу торгового центра, по счастливой случайности никому не нанёс вреда.

Официаальных подтверждений этой информации пока не поступало.

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