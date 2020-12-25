Симферополь, , 22:22 — REGNUM Три человека погибли в результате столкновения трёх автомобилей в Симферопольском районе, сообщили 25 декабря в пресс-службе управления МВД РФ по Крыму.

Ещё один человек получил травмы. В дорожную аварию попали автомобиль ВАЗ и две иномарки — Mazda и Skoda.

По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение со Skoda и с ВАЗ. Погибли пассажиры иномарок и водитель Skoda.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ставрополье подросток получил срок за смертельное ДТП