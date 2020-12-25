Нэшвилл, , 21:48 — REGNUM Взрыв в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси является результатом умышленных действий, заявил 25 декабря губернатор Теннесси Билл Ли на своей странице в Twitter.

«Сегодня утром в центре Нэшвилла прогремел взрыв… Федеральные структуры, а также полиция штата и города на месте происшествия ведут расследование инцидента, который, видимо, произошел в результате умышленных действий», — указано в сообщении.

По его данным, полицейские Нэшвилла выехали утром на вызов по поводу стрельбы. Признаков перестрелки обнаружено не было, но стоящий в этом месте автофургон показался полицейским подозрительным.

Когда на место прибыли сапёры, автомобиль взорвался, вызвав пожар и повредив близлежащие бары и магазины.

Пострадали три человека, все они госпитализированы в стабильном состоянии. Один из полицейских временно оглох от взрыва.

Ни одна из радикальных организаций не заявляла о своей причастности к инциденту. Причины взрыва и хозяева автофургона пока не известны.

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