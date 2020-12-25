Йошкар-Ола, , 21:28 — REGNUM В отношении троих жителей Йошкар-Олы в возрасте от 24 лет до 31 года утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по ч.2 ст. 325.1 УК РФ («Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком») и п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Для рассмотрения по существу уголовное дело будет направлено в Йошкар-Олинский городской суд. Отмечается, что за данные преступления обвиняемым грозит срок лишения свободы до шести лет.

ИА REGNUM напоминает, по версии следствия в ночь с 13 на 14 мая прошлого года мужчины проникли в салон сотовой связи в Йошкар-Оле, позитив 16 мобильных телефонов на общую сумму 640 тыс. рублей. Видеозапись инцидента позднее разошлась в интернете. Телефона были реализованы обвиняемыми в Москве и Московской области.

Также установлено, что до кражи они завладели государственными регистрационными знаками транспортного средства, которые затем использовали на другом автомобиле при совершении кражи.