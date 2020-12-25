Этамп, , 21:21 — REGNUM В школе города Этамп департамента Эсон в центре Франции произошел пожар, который разрушил практически половину здания. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает Le Figaro.

Пожарные службы прибыли в школу Луиз-Мишель к 23:30 часам по местному времени (GTM+1) 24 декабря и потушили возгорание, которое не привело к человеческим жертвам. Причина возникновения пожара пока не известна, но полиция Этампа уже начала расследование.

Огонь разрушил около 40% здания школы, которую ежедневно посещают 104 ученика. Некоторые из них находились там всего за несколько часов до начала пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря во французском городе Страсбург произошло землетрясение — один толчок магнитудой 2,5 и второй — магнитудой 2,2.

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