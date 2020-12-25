Нарьян-Мар, , 20:34 — REGNUM В районе Харьягинского месторождения на территории Ненецкого округа, где проходят мероприятия по ликвидации последствий утечки из нефтепровода, зафиксирована новая утечка нефтесодержащей жидкости, сообщает 25 декабря пресс-служба администрации округа.

Нефтепровод Minstroyrf.ru

Причины аварии пока не установлены, местные власти утверждают, что утечка не несет угрозы для населенных пунктов и водных объектов.

«По информации Лукойл-Коми, на место, где прошла разгерметизация трубы, направлены формирования для ликвидации последствий инцидента. Место утечки нефтесодержащей жидкости находится на безопасном расстоянии от населенных пунктов и водных объектов. Причины прорыва трубы и масштабы последствий уточняются», — указано в сообщении окружной администрации.

Напомним, в октябре 2020 года на Харьягинском месторождении в НАО на реке Колва произошла крупная утечка нефти и нефтепродуктов из-за разгерметизации недействующего трубопровода.

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