Париж, , 19:03 — REGNUM Ураган «Белла», сопровождаемый сильным ветром и градом, приближается к берегам Франции со стороны Исландии. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает телеканал BFM TV.

Как передают метеорологические службы Франции, ураган «Белла» достигнет французского берега в воскресенье, 27 декабря, и принесет с собой штормовые порывы скоростью до 120 км/ч, град и снегопад. Ожидается, что ураган может продлиться до 31 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 декабря во французском городе Страсбурге произошло землетрясение: один толчок магнитудой 2,5 и второй — магнитудой 2,2.

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