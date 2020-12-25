Вашингтон, 25 декабря 2020, 18:42 — REGNUM Мощный взрыв прогремел в США на одной из центральных улиц города Нэшвилл, сообщает 25 декабря местная полиция на своей странице в Twitter.
По словам очевидцев, сначала раздался сильный хлопок, а затем во все стороны полетели битые стекла и обломки здания.
На данный момент на месте взрыва работают полицейские и сотрудники экстренных служб.
О пострадавших информации нет, причина взрыва пока не установлена.
Информация уточняется.
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