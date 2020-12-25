Вашингтон, , 18:42 — REGNUM Мощный взрыв прогремел в США на одной из центральных улиц города Нэшвилл, сообщает 25 декабря местная полиция на своей странице в Twitter.

По словам очевидцев, сначала раздался сильный хлопок, а затем во все стороны полетели битые стекла и обломки здания.

На данный момент на месте взрыва работают полицейские и сотрудники экстренных служб.

О пострадавших информации нет, причина взрыва пока не установлена.

Информация уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция ликвидировала неизвестного, открывшего стрельбу в Нью-Йорке

Читайте развитие сюжета: Полиция назвала взрыв в Нэшвилле спланированным действием