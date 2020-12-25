Страсбург, Франция, , 18:38 — REGNUM Во французском городе Страсбург произошло землетрясение — один толчок магнитудой 2,5 и второй — магнитудой 2,2. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает Le Figaro.

По данным Национальной сети по мониторингу землетрясений, недалеко от бывшего места строительства геотермальной станции под Страсбургом, которое было завершено в начале декабря из-за сейсмологической угрозы, произошло очередное землетрясение.

Это уже третий случай землетрясения антропогенного происхождения с октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября на французском острове Реюньон произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера.

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