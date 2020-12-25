Киев, 25 декабря 2020, 17:39 — REGNUM На Украине из-за мокрого снега и порывов ветра обесточены 214 населённых пунктов. Об этом сообщила 25 декабря пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В результате осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 214 населённых пунктов в шести областях», — сказано в сообщении.

Больше всего пострадала Полтавская область — 76 населённых пунктов, затем идёт Черниговская — 73, Сумская — 25, Киевская — 16, кировоградская — 16 и Житомирская — восемь населённых пунктов.

К восстановлению электропитания привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее в трёх областях Украины без света остались 234 населённых пункта.

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