Оренбург, , 17:33 — REGNUM В Оренбурге водитель муниципального автобуса №24 допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу перед близко идущим транспортом. Инцидент произошёл утром 25 декабря в районе улицы Карачинской.

Автобус марки «Волгобас» поворачивал на улицу Донгузскую. И в этот момент оказалась сбита 61-летняя женщина. Спасти её не удалось.

Известно, что водитель 1983 года рождения управляет автобусами с 2011 года, а с февраля 2020-го трудится на МКП «ОПП». Его вины не установлено. Тем не менее на предприятии создана комиссия, которая проведёт внутреннее расследование.