Красногорск, , 17:28 — REGNUM В Московской области из-за сильных снегопадов образовались пробки на автодорогах в центрах городов и на восьми шоссейных трассах, сообщает 25 декабря пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Московские пробки Дарья Антонова © ИА REGNUM

Владельцам частных легковых автомобилей рекомендовано пересаживаться на общественный транспорт.

Уточняется, что движение автотранспорта затруднено на Волоколамском, Домодедовском, Егорьевском, Симферопольском, Минском, Можайском, Пятницком и Ярославском шоссе.

Кроме того, региональные власти просят автовладельцев не парковать личный транспорт на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад в Москве и Подмосковье, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться до утра 26 декабря.

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