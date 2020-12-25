Красногорск, 25 декабря 2020, 17:28 — REGNUM В Московской области из-за сильных снегопадов образовались пробки на автодорогах в центрах городов и на восьми шоссейных трассах, сообщает 25 декабря пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Владельцам частных легковых автомобилей рекомендовано пересаживаться на общественный транспорт.
Уточняется, что движение автотранспорта затруднено на Волоколамском, Домодедовском, Егорьевском, Симферопольском, Минском, Можайском, Пятницком и Ярославском шоссе.
Кроме того, региональные власти просят автовладельцев не парковать личный транспорт на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, снегопад в Москве и Подмосковье, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться до утра 26 декабря.
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