Киров, , 17:24 — REGNUM В результате столкновения двух автомобилей на федеральной автодороге «Вятка» в Юрьянском районе травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Кировской области.

Столкновение произошло днем 25 декабря на 408 км автотрассы между двумя иномарками. Водитель одного из автомобилей, а также пятеро пассажиров обоих машин получили травмы. В числе пострадавших — трое несовершеннолетних.

Движение на месте происшествия в настоящее время ограничено. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Кирове шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Трое пострадавших были госпитализированы, один из них — в состоянии средней степени тяжести. Водитель «скорой» и два фельдшера получили незначительные травмы и прошли лечение амбулаторно. По данным регионального управления МВД России, «газель», в которой находились медики, столкнулась с легковым автомобилем ВАЗ-2112 на перекрёстке. В результате удара машина скорой помощи опрокинулась.

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