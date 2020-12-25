Луцк, Украина, , 17:06 — REGNUM Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины пресекли в Волынской области попытку контрабанды большой партии товаров на сумму более 40 млн гривен или $1,4 млн. Об этом сообщила 24 декабря пресс-служба ведомства.

Как сообщается, под видом искусственных ёлок через границу Украины пытались провезти партию мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов, часов и одежды известных торговых марок.

В пресс-службе отметили, что к незаконной транспортировке товаров могут быть причастны сотрудники таможни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине пограничники обнаружили скрипку Антонио Страдивари, которую попытался вывезти за пределы страны гражданин Болгарии.

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