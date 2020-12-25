Смоленск, , 16:52 — REGNUM Двое подростков, 16 и 17 лет, задержаны по подозрению в убийстве женщины в деревни Селенки Темкинского района Смоленской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области 25 декабря.

О пропаже женщины заявила в правоохранительные органы её дочь, которая проживает в Москве. В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий тело пропавшей женщины было обнаружено в лесном массиве недалеко от деревни, где проживала потерпевшая. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

«По подозрению в совершении преступления задержаны двое местных жителей 16 и 17 лет. Подростки ранее привлекались к уголовной ответственности за хищения, а также состояли на учете в органах системы профилактики», — уточнили в следственных органах.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.