Чертковский район, , 16:47 — REGNUM В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели двух малолетних детей при пожаре в жилом доме в селе Маньково-Калитвенское Чертковского района. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 25 декабря.

«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в результате пожара погибли две девочки в возрасте одного года и четырёх лет. Мать с двумя малолетними детьми (2017 и 2020 годов рождения) госпитализирована.

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