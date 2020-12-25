Рязань, 25 декабря 2020, 16:31 — REGNUM Всех пострадавших пассажиров автобуса Москва — Волгоград, который попал в ДТП в Скопинском районе, перевезли в Рязань. Об этом на своей странице в социальной сети 25 декабря написал губернатор Николай Любимов.
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Глава региона отметил, что максимально возможную помощь пострадавшим оказывают лучшие врачи ОКБ и областной детской клинической больницы.
Как сообщало ИА REGNUM, самый тяжёлый пациент — 10-летний мальчик, который в аварии потерял руку и обе ноги. Всего пострадали 11 человек, четверо — погибли.