Варшава, , 15:59 — REGNUM В польском городе Устьце из Центра молодежной социотерапии, где занимаются социальной адаптацией подростков с психологическими трудностями и сложностями в коммуникации, сбежал 14-летний подросток. Его разыскивает полиция. Об этом передает Wp.pl.

Сообщает, что 14-летник подросток к 25 декабря ищут уже несколько дней. При этом, он с неопределенного номера связался со своими опекунами, но не хочет раскрывать свое текущее местонахождение.

Ранее суд вынес постановление о том, что мальчик должен остаться в Молодежном центре социотерапии в Устьце на неопределенное время. Но ему там находиться не нравилось.

Теперь полиция Польши объявила его без вести пропавшим и просит всех, кто располагает какой-либо информацией о подростке, сразу сообщать об этом правоохранителям.