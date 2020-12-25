Брянск, , 16:01 — REGNUM Автобус «ПАЗ» перевернулся в Навлинском районе Брянской области. В результате аварии пострадали 63-летняя и 17-летний пассажиры, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, 60-летний водитель автобуса 24 декабря около 16:30 на 26 км автодороги Украина — Пролысово — Гавань не учёл дорожные и метеорологические условия, скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет. «ПАЗ» перевернулся.

Двум пассажирам оказана медицинская помощь, они отпущены с назначением лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария с участием автобуса произошла 25 декабря в Рязанской области. Погибли четыре человека, 13 получили ранения.