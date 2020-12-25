Москва, , 15:31 — REGNUM Инвестиционная компания «Фридом Финанс» подтвердила утечку клиентских данных, появившихся на нескольких теневых интернет-форумах. Об этом говорится в опубликованном 25 декабря сообщении компании.

В компании провели предварительное расследование и выяснили, что злоумышленники завладели частью данных после атаки на сегмент внутренней сети компании. Почти вся информация относится к 2018 году. Это копии документов, ряд поручений на бумажных носителях и около 400 файлов о признании инвесторов квалифицированными.

В сеть при этом не попали данные о клиентах, открывавших счета на американском рынке, и данные о международных клиентах. В компании подчеркнули, что злоумышленники не смогли получить доступ к CRM, отчетам бэк-офиса, данным торговой платформы, а также к паролям клиентов.

Полученные данные использовать будет очень тяжело, чувствительной информации среди украденной нет. После взлома компанию хотели шантажировать оглаской в СМИ, ещё одна цель злоумышленников — вымогательство.

«Безусловно, сейчас мы полностью вычистили сеть и все локальные машины, уже перестроили её и убеждены, что данные больше не утекают», — заявил генеральный директор компании Тимур Турлов.

Ранее об утечке данных клиентов брокера «Фридом Финанс» сообщило сетевое издание The Bell. Отмечалось, что в даркнете продаются сведения о 16,8 тыс. клиентов брокера, включая 450 квалифицированных инвесторов.